VK verhoogt dreigingsniveau na explosie in Liverpool

Het Verenigd Koninkrijk verhoogt het dreigingsniveau in het land nadat in Liverpool zondag een taxi werd opgeblazen. Het niveau gaat van substantieel naar ernstig, wat betekent dat een nieuwe aanslag zeer waarschijnlijk is.

De Britten gebruiken voor het aangeven van het dreigingsniveau een schaal van een tot en met vijf, waarbij ernstig het op een na hoogste niveau is. De wijziging volgt na twee incidenten binnen een maand, aldus minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken. Halverwege oktober werd parlementariër David Amess vermoord. De politie beschouwt deze moord en de explosie als terrorisme.

Zondag ontplofte een taxi voor de ingang van een ziekenhuis in Liverpool. In de auto zat een passagier met een explosief dat hij waarschijnlijk zelf in elkaar had gezet. De chauffeur kon net op tijd ontsnappen voordat zijn taxi in brand vloog. Hij raakte lichtgewond. De passagier kwam door de explosie om het leven.