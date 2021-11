15-jarige veroordeeld voor poging tot moord op leeftijdsgenoot

De destijds 14-jarige jongen ging op 17 mei op een schoolplein in Hoofddorp een 15-jarige jongen te lijf met een machete (zeer groot mes). Het slachtoffer raakte onder meer gewond aan zijn hand en dijbeen. De verdachte werd korte tijd later aangehouden.

De twee hadden de avond ervoor ruzie met elkaar. In een groepschat bedreigde de verdachte het slachtoffer. Zo zei hij: ‘Zeg je ouders maar gedag, morgen sta ik voor je school.’ En tegen een getuige zei hij meermalen ‘dat hij de jongen dood gaat maken’. Nadat zij een afspraak hadden gemaakt elkaar te treffen, heeft verdachte vervolgens meerdere mensen via Snapchat gevraagd of ze een machete hadden.

Geen opwelling

Uit camerabeelden blijkt dat de verdachte direct met de machete op het slachtoffer afstormde. Hij hakte en stak op het slachtoffer in dat diverse keren werd geraakt. Het slachtoffer is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt. Zijn duim moest bijna worden geamputeerd. Ook raakte hij gewond aan zijn dijbeen.

De rechtbank oordeelde dat de verdachte niet handelde in een opwelling, maar het plan van te voren had bedacht. Daarom is er volgens de rechtbank sprake van poging tot moord.

Gedurende zijn proeftijd moet de jongen zich aan een aantal voorwaarden houden, zoals zes maanden huisarrest en drie maanden elektronisch toezicht onder begeleiding van de jeugdreclassering. Het slachtoffer krijgt een vergoeding van 10.000 euro voor geleden immateriële schade en 240 euro voor beschadigde kleding.