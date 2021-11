NAVO: gevaar dat Rusland Oekraïne overrompelt neemt toe

Rusland heeft inmiddels 100.000 man in de grensstreek verzameld, zegt Oekraïne. Het land maakt zich zorgen, omdat Rusland al eerder schiereiland de Krim inlijfde en rebellen in het oosten van het land te hulp schoot.

Stoltenberg bezweert de Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba, die hem maandag een bezoek bracht, dat hij op de NAVO kan rekenen. Oekraïne hoort niet bij het bondgenootschap, maar dat wil de soevereiniteit van het land wel beschermen. De NAVO-chef wil ‘niet te veel speculeren’ over de ‘grote en ongebruikelijke opbouw’ van troepen, ‘maar we moeten ook eerlijk zijn. Rusland heeft in het verleden laten zien dat het in staat is en bereid is geweld tegen Oekraïne te gebruiken.’

De NAVO-topman zinspeelde op een verband tussen de spanningen rond Oekraïne, de migratiecrisis aan de grens tussen Belarus en de EU en spanningen op de Westelijke Balkan. Veel NAVO-landen zien daarin telkens de hand van Moskou. ‘Er gebeuren verschillende dingen op hetzelfde moment. We roepen Rusland op om te de-escaleren, de spanningen te verminderen en transparant te zijn over de militaire activiteiten in en rond Oekraïne’, aldus Stoltenberg.