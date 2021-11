CBL wil landelijk inzamelsysteem voor statiegeldverpakkingen

Het doel van de kiosken is het inzamelen van drankverpakkingen uit de supermarkt te halen en dat er in de toekomst ook andere soorten verpakkingen kunnen worden ingezameld en gerecycled. Er zit al statiegeld op bepaalde typen glas, zoals bierflesjes, en op zowel grote als kleine plastic drankflessen. Per 1 januari 2023 komt er statiegeld op blikjes. Het CBL wil het statiegeld op blik ‘gebruiken als vliegwiel voor de circulaire economie’, vertelt CBL-directeur René Roorda. Volgens Roorda zijn er jaarlijks in Nederland 2 miljard blikjes in omloop die gerecycled kunnen worden.

Soortgelijke systemen van onbemande inzamelkiosken voor drankverpakkingen bestaan al in de Verenigde Staten, Azië en enkele Europese landen, zegt Roorda. ‘Daar kun je in een onbemande kiosk direct van je verpakking af en krijg je het geld meteen bijgeschreven. Daar zijn technische oplossingen voor.’ Nederlandse klanten krijgen op dit moment bij een supermarkt via een bonnetje hun statiegeld terug.

Onvoldoende capaciteit

Nu nog krijgen supermarkten voor het inzamelen een vergoeding, maar die dekt volgens Roorda amper de kosten van het inzamelen. ‘Het inzamelen kost ons nu tientallen miljoenen euro’s per jaar. Voor hetzelfde geld hebben we een goed werkend systeem’, zegt hij. Daarnaast komt er met een landelijk inzamelsysteem ‘kostbare winkelruimte’ vrij. ‘Die kun je straks gebruiken voor andere zaken’, meent Roorda.

De supermarktkoepel zegt dat supermarkten niet de capaciteit hebben om straks ook nog blikjes te gaan innemen. Daarnaast zorgen niet-afsluitbare blikjes voor hygiëneproblemen, omdat er vaak restjes drank in achterblijven. Ook vindt het CBL het ‘omslachtig’ dat blikjes alleen bij supermarkten ingeleverd zouden kunnen worden, terwijl de blikjes overal kunnen worden verkocht.

De koepel presenteert het plan woensdag aan staatssecretaris Steven van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat.