ECB-president Lagarde blijft rekenen op daling inflatie

President van de Europese Centrale Bank (ECB) Christine Lagarde blijft vertrouwen houden in de verwachting dat de inflatie in de eurozone in de komende jaren weer onder de doelstelling van 2 procent zal uitkomen. De centralebankpresident herhaalde dan ook voor het Europees Parlement dat een renteverhoging om de inflatie in te dammen in 2022 ‘zeer onwaarschijnlijk’ is.

Lagarde heeft herhaaldelijk benadrukt dat de sterke prijsstijgingen in het eurogebied van tijdelijke aard zijn en in de komende jaren weer zullen afnemen. Volgens de centrale bankier wordt de stijging van het algemene prijspeil vooral veroorzaakt door het sterke economische herstel van de coronacrisis, de toeleveringsproblemen en de hogere energieprijzen. Onlangs verklaarde Lagarde nog tijdens een bijeenkomst in Lissabon dat er geen renteverhoging komt in 2022. ‘Ik durf nog geen voorspelling te doen voor 2023, maar voor 2022 herhaal ik dat punt dat ik destijds maakte’, zei Lagarde verwijzend naar haar toespraak eerder deze maand.

‘Naarmate het herstel doorzet en de knelpunten in de bevoorrading verdwijnen, kunnen we verwachten dat de prijsdruk op goederen en diensten zal normaliseren’, zei Lagarde tegen de Europese parlementsleden. ‘We zien de loongroei volgend jaar mogelijk iets meer stijgen dan dit jaar, maar de kans op tweede-ronde-effecten blijft beperkt.’ Van zogenoemde tweede-ronde-effecten is sprake als werknemers en vakbonden hogere lonen gaan eisen ter compensatie van de inflatie en als bedrijven die hogere loonkosten vervolgens gaan doorberekenen in hun prijzen.

Kritiek

Na jaren van lage inflatie loopt het algemene prijspeil in het eurogebied dit jaar hard op. Zo is de inflatie in de eurozone in oktober toegenomen tot het hoogste niveau sinds juli 2008. Veel economen zijn het met de ECB eens dat de inflatie in 2023 weer onder de doelstelling van 2 procent zal vallen, maar uit sommige hoeken komt ook kritiek op de snel stijgende prijzen.

Volgens Lagarde zou actie van de ECB om de prijsstijgingen nu te beteugelen echter niet de juiste reactie zijn, waarbij ze verwees naar de ‘tijdshorizon waarbinnen het monetair beleid effect begint te krijgen’. ‘Als we nu op de een of andere manier zouden ingrijpen, dan zou dat meer kwaad dan goed doen. Het zou pas effect beginnen te krijgen op het moment dat de inflatie al terugkeert naar lagere niveaus.’ De ECB beslist tijdens de beleidsvergadering in december over de toekomst van de stimuleringsmaatregelen.