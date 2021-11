Leger Letland oefent bij grens met Belarus

Het leger van Letland is bezig met een grote oefening langs de grens met Belarus. De onaangekondigde oefening met drieduizend militairen van het kleine Baltische land begon zaterdag en duurt tot 12 december.

De twee andere EU-buurlanden van Belarus, Polen en Litouwen, zijn ook actief in het grensgebied vanwege de duizenden migranten die daarheen zijn gedirigeerd door het regime van de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko. ‘We kunnen niet uitsluiten dat een deel van deze groepen verder noordwaarts gaan en de Letse grens bereiken. We zijn er klaar voor’, zei defensieminister Artis Pabriks. De troepenbewegingen zijn er niet voor de lol, is zijn boodschap aan Belarus.

De presidenten van de drie landen stellen dat Belarus migranten dwingt de EU-grens illegaal over te steken en willen dat de regering van Loekasjenko rekenschap aflegt voor de mensensmokkel. ‘We veroordelen de acties van het Loekasjenko-regime om migranten voor politieke doeleinden in te zetten’, verklaarden de staatshoofden na video-overleg.

Europese Unie

Polen heeft naast grenswachten en politiemensen minstens 15.000 militairen gestationeerd bij de grens, waar migranten in kampen bivakkeren. Grenswachten hebben deze maand tot dusver 5100 pogingen geteld om de grens over te steken. In heel 2020 waren dat er 120. Litouwen en Letland hebben ook een flinke toename gemeld. De drie landen hebben delen van de grens met hekken en prikkeldraad versterkt en willen dat de Europese Unie daaraan gaat meebetalen.

Ondertussen hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag de weg vrijgemaakt voor sancties tegen Belarussische functionarissen die betrokken zijn bij het binnenhalen en doorsluizen van migranten uit landen als Syrië en Afghanistan. Het zouden tegenacties zijn voor sancties die de EU eerder oplegde voor het gewelddadig neerslaan van protesten.