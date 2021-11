Bijna evenveel coronapatiënten in ziekenhuizen als jaar geleden

De Nederlandse ziekenhuizen behandelen momenteel 1985 coronapatiënten, 122 meer dan zondag. Dat zijn er bijna evenveel vergeleken met precies één jaar geleden toen er 2095 coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen momenteel 380 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 3 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen is het aantal coronapatiënten toegenomen met 119 tot 1605.

In de afgelopen 24 uur werden er 26 nieuwe mensen met corona opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 218 nieuwe patiënten binnengebracht.

