Ziekenhuizen behandelen momenteel bijna 2000 coronapatiënten, van wie ongeveer 380 op een intensive care liggen. In de afgelopen dag is het totale aantal opgenomen patiënten met ongeveer honderd gestegen. ‘En de piek in de curve is nog niet bereikt, de verwachting is dat we verder doorstijgen’, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.