Aardbeving met kracht van 2,6 bij Bladel

In de buurt van het Brabantse Bladel is in de nacht van zondag op maandag een aardbeving geweest. Die had een kracht van 2,6, wat voor Nederlandse begrippen vrij zwaar is. De trilling werd niet veroorzaakt door gaswinning, maar door een breuklijn op een diepte van 9 kilometer.

Het KNMI registreerde de beving om 03.17 uur. Er zijn geen meldingen van schade. Mensen kunnen bevingen met een kracht van 2,0 of meer voelen.

Aardbevingen die door breuklijnen worden veroorzaakt, heten tektonische bevingen. Het was de zwaarste beving in zijn soort in Nederland sinds 25 december 2014. Toen was er een beving met een kracht van 3,0 in de buurt van Tiel, op een diepte van 17 kilometer. Net over de grens in België en in Duitsland zijn de afgelopen jaren wel een paar zwaardere tektonische bevingen geweest

De zwaarste aardbeving in Nederland was in 1992 in Roermond. Die had een kracht van 5,8.