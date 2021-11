Philips hard afgestraft op Beursplein 5

Philips is maandag op de beurs in Amsterdam keihard onderuitgegaan. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft het zorgtechnologieconcern om meer opheldering gevraagd over de problemen met beademingsapparatuur voor thuisgebruik door apneupatiënten. Het schuim dat in de apparaten zit om geluid te dempen kan gevaarlijk zijn. Niet alleen kan dat in kleine deeltjes breken, maar ook kan het bepaalde chemicaliën afgeven, bijvoorbeeld na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen. Philips zou mogelijk tekort zijn geschoten met risicoanalyses en procedures.