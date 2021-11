Verenigd Koninkrijk gaat boostervaccins aanbieden aan 40-plussers

In het Verenigd Koninkrijk waren boostervaccins al goedgekeurd voor 50-plussers en kwetsbare groepen. Ruim 12 miljoen mensen hebben al zo’n derde prik gehad. Die moet zorgen dat mensen beter zijn beschermd tegen het virus. Het JCVI zegt volgens Britse media dat mensen als booster een dosis moeten krijgen van de vaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna, ook als ze eerst een ander middel toegediend hebben gekregen.

De regering wil het vaccinatieprogramma uitbreiden in aanloop naar de wintermaanden en is blij met de aanbeveling van het comité. ‘We weten dat bescherming tegen Covid-19 na zes maanden begint af te nemen’, zegt minister Javid. ‘Nieuwe gegevens die vandaag zijn gepubliceerd laten zien dat een derde dosis de bescherming tegen een symptomatische besmetting weer laat stijgen tot boven de 90 procent.’

Het vaccincomité heeft ook formeel besloten dat 16- en 17-jarigen een tweede vaccindosis kunnen krijgen. Die groep kwam sinds augustus in aanmerking voor een eerste dosis. Daarna is volgens de krant The Guardian niet meer gecommuniceerd of ze ook een tweede prik kunnen halen. Daardoor zouden sommige tieners van hun huisartsen te horen hebben gekregen dat ze tot hun achttiende verjaardag moesten wachten.