Ruim 600 boetes voor Amsterdamse snorfietsers door cameratoezicht

Snorfietsers zijn in de hoofdstad sinds 2019 op veel plekken niet meer welkom op het fietspad. Ze moeten met helm op de rijbaan rijden. Aangezien de laatste tijd steeds minder mensen zich aan de regels hielden, zet de gemeente sinds vorige week maandag als proef kentekencamera’s in. Deze zijn een aanvulling op de handhaving door boa’s op straat, die rond de honderd boetes per maand uitschrijven.

Een evaluatie toonde begin vorig jaar aan dat de nieuwe regel tot meer veiligheid leidt in het verkeer, evenals een betere doorstroming en minder drukte op de fietspaden. Ook nam het aantal ongevallen met snorfietsers volgens de gemeente flink af.

Voorlopig wordt gebruikgemaakt van de bestaande kentekencamera’s, maar later komen er ook verplaatsbare camera’s bij.