Milieudefensie: verhuizing Shell niet van invloed op rechtszaak

De verhuizing van olie- en gasconcern Shell van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk heeft geen gevolgen voor de rechtszaak die milieuorganisatie Milieudefensie tegen het bedrijf heeft aangespannen. Dat laat Milieudefensie in een reactie op de maandag aangekondigde verhuizing weten.

De Klimaatzaak, zoals Milieudefensie de rechtszaak noemt, blijft volgens Peer de Rijk, campagnevoerder op het gebied van energie en klimaatrechtvaardigheid "hoe dan ook bij de Nederlandse rechter".

"Ook voor toekomstige klimaatzaken in binnen- en buitenland heeft dit naar onze mening geen gevolgen. Over de hele wereld hebben bedrijven de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren en gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen", zegt De Rijk.

Milieudefensie spande een rechtszaak tegen Shell aan om het bedrijf te dwingen tot het drastisch verlagen van zijn uitstoot van broeikasgassen. Eind mei besloot de rechtbank in Den Haag dat de klimaatplannen van Shell niet ver genoeg gingen en dat het bedrijf per direct meer moet doen om zijn uitstoot naar beneden te krijgen. In 2030 moet die uitstoot met 45 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2019.

Ook moet Shell zich inspannen voor een verlaging van de uitstoot van gebruikers. Het bedrijf gaat in beroep tegen die uitspraak, maar moet tot de behandeling daarvan wel al actie ondernemen. Shell beloofde na de uitspraak de strategie voor verduurzaming naar voren te halen en meldde in oktober de uitstoot in 2030 met 50 procent te willen hebben verlaagd.