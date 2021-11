België dubt over 2G en vaccinatieplicht tegen nieuwe coronagolf

Het coronavirus grijpt ook in België weer snel om zich heen. De ziekenhuizen stromen vol en waarschuwen dat ze het binnenkort niet meer kunnen bolwerken. Premier Alexander De Croo heeft nieuw coronaberaad over strengere maatregelen vervroegd naar woensdag.

De belangrijkste corona-adviseurs van de zes Belgische regeringen raden hun onder andere aan over een paar weken over te gaan op een 2G-beleid, meldt Le Soir. Met toegang tot bijvoorbeeld het nachtleven enkel voor gevaccineerde en genezen mensen. Zij zouden zich bovendien moeten laten testen. Ook willen ze dat kinderen vanaf negen jaar in de klas en in bijvoorbeeld winkels een mondkapje gaan dragen.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil mensen kunnen verplichten zich te laten inenten. Hij krijgt bijval van meerdere andere ministers.