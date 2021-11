VVD wil ruim 100 miljoen voor flexwoningen eerder uitgeven

Om snel meer flexwoningen te kunnen bouwen, wil de VVD de hiervoor gereserveerde 100 miljoen euro jaren eerder uitgeven. Volgens de liberalen kunnen in deze tijdelijke woningen statushouders worden gehuisvest, evenals studenten en arbeidsmigranten. Dat zal de grote druk op de woningmarkt en in de asielopvang snel iets kunnen verlichten, denkt VVD-Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis.

Volgens hem staan deze flexwoningen al klaar in de fabriek en hoeven ze alleen nog te worden neergezet. Ze kunnen vijftien jaar worden geplaatst onder vrijere bestemmingsregels. De komende tien jaar is hiervoor 10 miljoen euro per jaar uitgetrokken. Maar de grootste regeringspartij wil daarvan in 2022 en 2023 al twee keer 40 miljoen euro besteden aan de flexwoningen. Nog eens 25 miljoen euro is dan bestemd voor ondersteuning van gemeenten.

Koerhuis heeft daarvoor maandag een amendement ingediend tijdens een debat over de begroting van wonen en ruimte. Met het geld kunnen er volgens hem zeker 10.000 flexwoningen bij komen. De afgelopen jaren zijn er al experimenten gehouden met flexwoningen en zijn er ongeveer 7000 geplaatst.

Door het grote tekort aan woningen lukt het niet om asielzoekers die in Nederland mogen blijven, tijdig aan een huurwoning te helpen. Op dit moment verblijven zeker 11.000 statushouders in asielzoekerscentra, terwijl ze eigenlijk moeten doorstromen naar een huis in gemeenten. Door de toegenomen stroom asielzoekers de afgelopen maanden, zijn de opvangcentra vol en is er noodopvang georganiseerd op verschillende locaties.