Duterte neemt het bij verkiezing toch niet op tegen dochter

Duterte kan zich volgend jaar niet meer herkiesbaar stellen als president en over zijn politieke toekomst is veel gespeculeerd. De 76-jarige politicus geldt internationaal als een omstreden figuur vanwege zijn harde aanpak van drugscriminaliteit, die aan duizenden mensen het leven heeft gekost. Politiemensen zouden verdachten zonder proces hebben doodgeschoten. Het Internationaal Strafhof in Den Haag doet daar onderzoek naar.

Als een vertrouweling Duterte opvolgt als president, zou die hem kunnen beschermen tegen vervolging. Een topmedewerker zei afgelopen weekend nog dat Duterte straks vicepresident wil worden. Die wordt los van de president gekozen. Die mededeling was opvallend, omdat dochter Sara Duterte-Carpio (43) zich ook heeft gemeld om vicepresident te worden.

De woordvoerder van de president beklemtoonde maandag dat vader en dochter het beslist niet tegen elkaar gaan opnemen. ‘Ze houden van elkaar’, zei hij. Filipijnse media berichten inmiddels dat Duterte zich vlak voor de deadline heeft aangemeld voor de senaatsverkiezing.

Duterte-Carpio, die nu nog burgemeester is, had volgens opiniepeilingen ook goede kaarten om haar vader op te volgen als president. De 76-jarige Duterte zei in een interview niet te begrijpen waarom ze dat niet probeert. ‘Ze staat bovenaan in de peilingen, dus ik vraag me af waarom ze alleen voor het vicepresidentschap gaat.’