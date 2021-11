Verdachten van zwaar ongeluk op A4 hebben cel verlaten

De twee mannen van 26 en 27 jaar die in de nacht van zaterdag op zondag werden opgepakt omdat ze betrokken waren bij een dodelijk ongeluk op de snelweg A4, zijn volgens de politie maandag vrijgelaten. De 26-jarige man, een speler van Eredivisieclub Heracles Almelo, heeft medische behandeling nodig. De 27-jarige man uit Veldhoven is naar huis. Beiden blijven verdachte in de zaak.