Iemand uit het kabinet krijgt dit jaar de Big Brother Award

De organisator van de prijs, burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, heeft de namen van de kanshebbers maandag bekendgemaakt. De Jonge is genomineerd vanwege de invoering van het coronatoegangsbewijs. Die maatregel is volgens Bits of Freedom ‘onvoldoende gemotiveerd’. De organisatie heeft Grapperhaus voorgedragen vanwege ‘het stiekem optuigen van een derde geheime dienst in Nederland, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)’. Die dienst ‘verzamelde en verspreidde jarenlang in het geheim gevoelige gegevens over burgers, zonder dat hij daar juridisch toe bevoegd was’.

Van Huffelen is verantwoordelijk voor het afhandelen van de toeslagenaffaire. De Belastingdienst eiste jarenlang ten onrechte de toeslagen van tienduizenden ouders terug, waarna zij in grote problemen kwamen. ‘De Belastingdienst discrimineerde jarenlang op grond van afkomst door een hoger frauderisico te koppelen aan een niet-Nederlandse nationaliteit’, verklaart Bits of Freedom de nominatie.

De kabinetsleden zijn genomineerd voor de publieksprijs, waarvoor mensen de komende weken hun stem kunnen uitbrengen. De winnaar wordt op 13 december bekendgemaakt. Dan reikt Bits of Freedom ook een expertprijs uit, evenals een prijs voor iemand die zich juist heeft ingezet voor privacy.