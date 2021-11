Honderden technici leggen werk neer in Groningen en Noord-Holland

Honderden technici, installateurs en monteurs in de metaal- en technieksector hebben het werk neergelegd in een 24-uurs stakingen voor een betere cao. Er wordt gestaakt in Groningen en in Noord-Holland. In Groningen staan ongeveer tweehonderd actievoerders bij de Eurohal in Zuidbroek. In Velsen-Noord hebben zo’n honderd stakers zich gemeld bij het vakbondshuis, meldt een woordvoerder van vakbond FNV.

De stakers maken zich onder meer zorgen om het grote aantal openstaande vacatures in de sector, het fysiek zware werk en de gevolgen van de inflatie op de koopkracht. Verder moeten ook jongeren als volwassene betaald worden, vinden ze. ‘We willen af van het jeugdloon. Als je 18 bent, ben je gewoon volwassen. Deze sector schreeuwt ook om jonge mensen, dan moet je ook goed loon bieden’, aldus de woordvoerder.

Eerder was er al een ultimatum aan de werkgevers gesteld, maar dat werd afgewezen. De standpunten over onder meer het loon en een regeling voor zware beroepen liepen te ver uiteen. Het eindbod noemt de bond ‘belabberd’. De komende week wordt op meer plekken in het land gestaakt, meldt de woordvoerder. Tot en met 22 november verwacht de bond op zes andere plekken acties.

Cao’s

Er vallen bijna 320.000 mensen onder de cao Metaal & Techniek, die geldt voor medewerkers van bedrijven in de kleinmetaal, de installatie- en isolatiesector, de carrosseriebouw en goud- en zilversmeden. Dat zijn bij elkaar ongeveer 28.000 bedrijven. Eerder dit jaar was er al een maandenlange stakingsgolf door personeel bij grotere metaal- en technologiebedrijven, die onder de cao Metalektro vallen. Vakbonden en werkgevers in deze sector sloten in juli een akkoord over een nieuwe cao, waar de achterban in september mee instemde.

De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), die de onderhandelingen voert namens de werkgevers, was nog niet direct bereikbaar voor commentaar.