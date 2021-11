Migranten in Belarus willen volgens Loekasjenko niet naar huis

De migranten die vastzitten in het grensgebied van Belarus willen niet terug naar huis, claimt president Aleksandr Loekasjenko. Belarus probeert volgens hem migranten te repatriëren, maar die groep zou niet over te halen te zijn.

‘Er wordt in dit gebied actief gewerkt om mensen te overtuigen’, aldus de leider van Belarus tegen staatspersbureau Belta.

Loekasjenko kondigde in mei aan geen migranten meer tegen te houden die via Belarus naar de Europese Unie reizen. Vanwege de migrantenstroom die op gang kwam, besloten de EU-buurlanden van Belarus de grenzen te verstevigen. Duizenden mensen wisten de unie te bereiken, maar er zitten ook duizenden migranten vast in het grensgebied.