Irak wil donderdag beginnen met terughalen burgers uit Belarus

Irak begint donderdag met het terughalen van burgers die zijn gestrand in Belarus. Dan wordt een eerste vlucht geregeld voor Irakezen die terug willen naar hun thuisland, zei een woordvoerder van het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken op televisie.

In het Oost-Europese Belarus zijn in de buurt van de grens met Polen duizenden migranten gestrand. Die willen naar de EU reizen, maar worden tegengehouden door de Poolse autoriteiten. Daardoor loopt de spanning in het grensgebied flink op.

Irak maakte vorige week al bekend dat het diplomaten heeft gestuurd naar het grensgebied tussen de Europese landen. Die moesten contact onderhouden met de autoriteiten en toezien op de veiligheid van de migranten. Ook zouden lijsten worden opgesteld van Irakezen die spijt hebben van hun reis en vrijwillig willen terugkeren.

EU-landen houden Belarus verantwoordelijk voor de chaotische situatie in het gebied. Leider Aleksandr Loekasjenko, die soms de laatste dictator van Europa wordt genoemd, zou migranten uit het Midden-Oosten de mogelijkheid geven naar zijn land te vliegen. Daar worden ze vervolgens naar de buitengrens van de EU gedirigeerd. Dat wordt gezien als wraak voor Europese sancties tegen het regime van Loekasjenko.