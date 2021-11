Kabinet ‘onaangenaam verrast’ door besluit Shell om te verhuizen

Het kabinet is ‘onaangenaam verrast’ door het besluit van het olie- en gasconcern Shell om het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verplaatsten. Dat meldt demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken.

Het kabinet is zondag op de hoogte gesteld en ‘betreurt het ten zeerste’ dat Shell gaat verhuizen. ‘We zijn in gesprek met de top van Shell over de gevolgen van dit voornemen voor banen, cruciale investeringsbeslissingen en duurzaamheid. Die zijn enorm belangrijk’, aldus Blok.

Het bedrijf wordt op papier volledig Brits. Shell heeft het kabinet laten weten dat de personele gevolgen ‘beperkt blijven tot de verplaatsing van een aantal executive/board posities van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk’.