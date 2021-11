Tesla-baas Musk hint op verkoop meer aandelen

Elon Musk heeft gehint op de verkoop van nog meer aandelen Tesla. Dat deed de topman van de fabrikant van elektrische auto’s in een reeks tweets met de Amerikaanse senator Bernie Sanders, die een eerdere oproep om de superrijken meer belasting te laten betalen had herhaald. Musk tweette daarop: ‘Ik blijf vergeten dat je nog steeds leeft’ en ‘Wil je dat ik meer aandelen verkoop, Bernie? Zeg het maar...’.

De 80-jarige oud-Democraat die in 2016 en in 2020 een gooi deed naar het presidentschap, tweette zaterdag dat ‘we moeten eisen dat de superrijken hun aandeel betalen’. Musk is volgens de miljardairsindex van Bloomberg de rijkste persoon ter wereld met een vermogen van 294 miljard dollar. Bij de verkoop van meer aandelen zou Musk vermogenswinstbelasting moeten betalen over de opbrengst van de verkoop. Daar is in de Verenigde Staten discussie over ontstaan nadat Democraten een voorstel indienden om superrijken zwaarder te belasten door zich te richten op aandelen. Die worden gewoonlijk alleen belast als ze worden verkocht.

Musk verkocht afgelopen week in totaal voor meer dan 6,9 miljard dollar (6 miljard euro) aan aandelen Tesla. Dat deed hij na een Twitter-poll waarin hij zijn volgers vroeg of hij 10 procent van zijn belang in de autoproducent moest verkopen. Miljoenen mensen stemden in de poll. Na de poll en de verkoop van de effecten ging de koers van Tesla flink omlaag.

Musk zei in oktober het hoofdkantoor van Tesla te willen verplaatsen van het huidige Palo Alto in Californië naar het Texaanse Austin. Deze staat heft geen inkomstenbelasting. Zaterdag tweette Musk dat hij al twee jaar in Texas woont.