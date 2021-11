Bloomberg: Huawei wil met partners sancties VS omzeilen

Het Chinese Huawei, dat gebukt gaat onder Amerikaanse sancties, overweegt zijn ontwerpen voor smartphones in licentie te geven aan samenwerkingspartners om zo weer belangrijke onderdelen te kunnen krijgen. Volgens ingewijden praat het technologieconcern met een onderdeel van staatsbedrijf China Postal and Telecommunications Appliances (PTAC), dat de onderdelen moet gaan aanschaffen die Huawei door de Amerikaanse sancties zelf niet meer kan kopen.

De PTAC-afdeling, bekend als Xnova, verkoopt al Nova-telefoons van het merk Huawei op zijn e-commerceplatform en door het partnerschap zal het bedrijf ook apparaten van eigen merk aanbieden op basis van de ontwerpen van Huawei. Ook zou de Chinese fabrikant van telecomapparatuur TD Tech enkele telefoons op basis van de ontwerpen van Huawei onder zijn eigen merk gaan verkopen. De onderhandelingen over de samenwerkingsverbanden zijn volgens de ingewijden tegen persbureau Bloomberg nog gaande.

Huawei wordt door de Verenigde Staten beschuldigd van spionage, wat het bedrijf zelf met nadruk heeft ontkend. Door de voormalige Amerikaanse president Donald Trump werd het bedrijf op een zwarte lijst gezet en werd het gebruik van technologie van Huawei verboden in communicatie- en netwerkapparatuur. De netwerkapparatuur van Huawei is inmiddels ook verwijderd of geblokkeerd in veel andere landen. In Nederland levert het bedrijf bijvoorbeeld geen kernapparatuur voor 5G meer aan Nederlandse telecombedrijven.

Sancties

Het bedrijf heeft zwaar te lijden onder de Amerikaanse sancties. Zo heeft Huawei geen toegang meer tot de chips van de grote Taiwanese chipfabrikant TSMC, de Android-apps van Google en de draadloze 5G-modems van Qualcomm. Huawei zag de omzet in het afgelopen kwartaal dan ook voor het vierde kwartaal op rij afnemen.

Huawei heeft een jaar geleden al zijn dochtermerk Honor verkocht aan een consortium onder leiding van een Chinees staatsbedrijf in Shenzhen, waarmee het bedrijf werd verlost van de Amerikaanse sancties. Honor kan nu componenten kopen van leveranciers, waaronder Qualcomm. Het succes van die verkoop heeft Huawei aangemoedigd om nieuwe partnerschappen te zoeken om zijn consumentenactiviteiten in stand te houden.