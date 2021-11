‘Zinkende’ eilandstaat Tuvalu teleurgesteld over klimaatdeal

Tuvalu heeft teleurgesteld gereageerd op de uitkomst van klimaattop COP26. Tijdens de conferentie in Glasgow gingen beelden de wereld over van de minister van Buitenlandse Zaken van de eilandstaat die een speech hield in zee om duidelijk te maken dat zijn land aan het ‘zinken’ is. Die bestuurder is nu niet te spreken over het feit dat de klimaatdeal op het laatste moment nog is afgezwakt.

‘We zijn teleurgesteld dat de tekst over steenkool op de valreep nog is aangepast’, zei minister Simon Kofe tegen persbureau Reuters. Aanvankelijk stond in de slotverklaring dat landen steenkool wilden ‘uitfaseren’, maar onder druk van India en China werd dat op het laatste moment veranderd in ‘afbouwen’.

Dat valt slecht in Tuvalu, dat ongeveer 12.000 inwoners heeft en zich in zijn voorbestaan bedreigd voelt door de gevolgen van klimaatverandering. Het hoogste punt van het land bevindt zich ruim 4 meter boven de zeespiegel. Als die verder stijgt, kunnen gebieden onbewoonbaar worden of helemaal onder water verdwijnen. Kofe zei te hopen dat zijn videoboodschap duidelijk heeft gemaakt met welke situatie zijn land te maken heeft.

De minister is kritisch over de klimaatplannen van sommige landen. Zo had bijvoorbeeld Australië in zijn ogen meer ambitie moeten tonen om de opwarming van de aarde te kunnen beperken tot 1,5 graad ten opzichte van pre-industriële niveaus. ‘Er zijn volgens mij berichten dat we zelfs met de huidige toezeggingen afstevenen op 2,4 graad’, zei hij. ‘Dus we hadden graag gezien dat grote landen hun uitstoot verder zouden terugbrengen’.