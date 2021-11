Populaire game Fortnite niet langer beschikbaar in China

Videospel Fortnite is niet langer beschikbaar in China. Ontwikkelaar Epic Games trok maandag de stekker uit zijn Chinese versie. Het bedrijf heeft vergeefs drie jaar geprobeerd om het spel ook in China op de markt te zetten, maar stuitte onder meer op weerstand van beleidsmakers in Beijing. Die treden hard op tegen bijvoorbeeld gameverslaving en de techsector als geheel.

Epic kondigde twee weken geleden al aan dat het per 15 november zou stoppen met de Chinese versie van het spel en Chinese spelers bevestigen nu dat ze geen toegang tot Fortnite meer hebben. Ze plaatsten hun ‘afscheid’ van het spel op socialemediaplatform Weibo. Een forum over Fortnite is inmiddels 470 miljoen keer bekeken.

Fortnite is wereldwijd mateloos populair. Het schietspel waarbij je ook werelden kunt creëren telt meer dan 350 miljoen gebruikers. De Chinese testversie werd al in 2018 uitgebracht, maar werd nooit formeel gelanceerd.

Politiek schadelijke inhoud

China wil de impact van videogames op kinderen verkleinen. In september voerde de overheid beperkingen in op de toegestane wekelijkse speeltijd. In september beloofden honderden Chinese makers van videogames, waaronder Tencent, hun producten beter te controleren op ‘politiek schadelijke’ inhoud. Ook zeiden ze hun best te doen om minderjarige spelers minder te laten gamen.

De stap van Epic volgt op de aankondiging van Microsoft in oktober om een versie voor China van het sociale netwerk LinkedIn te sluiten. Ook Yahoo trok zich eerder al terug uit China. Beide bedrijven wezen op de belemmeringen waar ze in China qua zakendoen mee te maken hebben.