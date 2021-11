Voor het eerst een kunsthart geïmplanteerd in Nederland

Artsen van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht hebben voor het eerst met succes een volledig kunsthart geïmplanteerd bij een Nederlandse patiënt. Dat meldt het Franse biomedische bedrijf Carmat, de ontwikkelaar van het kunsthart. Volgens de Volkskrant is het hart anderhalve week geleden geplaatst bij een 54-jarige man, die leed aan ernstig hartfalen en niet langer kon wachten op een donorhart.

Faiz Ramjankhan, de longchirurg die de operatie leidde, is ‘verheugd dat we het eerste kunsthart in Nederland hebben kunnen plaatsen bij een patiënt’. Volgens Ramjankhan wordt nog onderzocht wat de effecten van het kunsthart zijn op de lange termijn voor mensen met hartfalen.

Patiënten in zeven andere landen kregen al zo’n hart, waaronder in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.