Dodental drama Astroworld loopt op naar tien

De chaos die ontstond tijdens het optreden van rapper Travis Scott heeft een tiende dodelijk slachtoffer geëist. De 9-jarige Ezra Blount overleed zondag, heeft zijn familie laten weten aan de Amerikaanse zender ABC13. De jongen raakte zwaargewond in het gedrang tijdens het festival Astroworld in Houston en lag al enige tijd in coma.

Zijn vader Treston Blount vertelde maandag in een exclusief interview met ABC13 dat zijn zoon fan was geweest van Travis Scott. Treston had hem op zijn schouders toen er tijdens het concert geduw en getrek ontstond. In het gedrang dat volgde viel Treston flauw en belandde zijn zoon op de grond, waar hij onder de voet werd gelopen door de mensenmassa.

Bij het optreden raakten ook tientallen mensen gewond. Rapper Travis Scott krijgt veel kritiek omdat hij zijn voorstelling niet snel genoeg zou hebben gestopt toen er paniek uitbrak in het publiek. Al vele tientallen slachtoffers en nabestaanden hebben hem aangeklaagd.