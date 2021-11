Inleidende zitting rond heftige overval waardetransport Amsterdam

Bij de rechtbank in Amsterdam vindt maandag de tweede inleidende zitting plaats tegen zes mannen die volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk zijn voor de zeer gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord, op 19 mei. De overval werd gepleegd op klaarlichte dag bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan. Een wilde achtervolging door een ware politiemacht eindigde in een weiland in Broek in Waterland, waarbij een 47-jarige Franse verdachte door de politie werd doodgeschoten.

Vorige week arresteerde de politie in België nog een 20-jarige vrouwelijke verdachte en in Frankrijk een 44-jarige Parijzenaar. Het is vooralsnog niet duidelijk welke rol zij in het geheel hebben gespeeld. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.

Bij de overval werd gedreigd met automatische vuurwapens en buiten het pand in de lucht geschoten. De overvallers boeiden personeel van het bedrijf met tiewraps. Volgens het Openbaar Ministerie is het aan ‘heldhaftig politieoptreden’ te danken dat de zes verdachten kort na de overval konden worden opgepakt. De vermoedelijke overvallers variëren in leeftijd van 24 tot 44 en komen eveneens uit België en Frankrijk.

Er is tijdens de achtervolging veelvuldig op agenten geschoten. De verdachten hebben verklaard dat zij dat niet gericht hebben gedaan. Op een zitting in augustus meldde het OM dat dit nog wordt onderzocht, onder meer aan de hand van camerabeelden. Justitie wil pas na uitsluitsel hierover een definitieve aanklacht opstellen.

Volgens het OM is de overval vanuit het buitenland georganiseerd. De verdachten zouden vanuit Parijs naar België zijn gereisd, om zich daar in een appartement voor te bereiden en zich te laten voorzien van onder meer wapens, kogelvrije vesten en vluchtauto’s.

De totale buit van de overval bedraagt ruim 14,5 miljoen euro, waarvan ruim 4 miljoen euro nog niet is teruggevonden.