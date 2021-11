Oostenrijk begint met lockdown voor ongevaccineerden

In Oostenrijk wordt maandag een lockdown ingevoerd voor mensen die niet volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Zij hebben een geldige reden nodig om hun woning te verlaten, zoals boodschappen doen, werken en doktersbezoek. Mensen die de regels overtreden, riskeren een boete van 1450 euro.

De Oostenrijkse autoriteiten besloten zondag tot de lockdown, na overleg tussen bondskanselier Alexander Schallenberg en leiders van deelstaten. De regeringschef sprak over een noodzakelijke maatregel. Schallenberg wees op de vaccinatiegraad van ongeveer 65 procent in zijn land, wat volgens hem schandalig laag is. Hij zei dat deelstaten ook de mogelijkheid hebben om de regels verder aan te scherpen.

De autoriteiten hopen dat meer mensen zich laten inenten tegen het coronavirus nu steeds strengere maatregelen worden genomen. De lockdown duurt zeker tien dagen en heeft alleen betrekking op mensen boven de 12 die niet volledig zijn gevaccineerd of hersteld van het virus.