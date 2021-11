Bijna derde minder kosten door voedselinfecties in 2020

Nederland heeft vorig jaar zo’n 140 miljoen euro minder aan kosten gehad door voedselinfecties dan in de jaren daarvoor, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is zo’n 30 procent minder dan anders. Het gezondheidsinstituut denkt dat dit komt door de coronamaatregelen als handen wassen, doordat mensen amper op reis konden en doordat de horeca moest sluiten. Maar ‘het kan ook zijn dat minder mensen medische hulp hebben gezocht of gekregen voor dit soort ziekten’, aldus het RIVM.

In 2020 ging er naar schatting 282 miljoen euro op als gevolg van voedselvergiftiging. In 2019 was het 423 miljoen en in 2018 427 miljoen. Het gaat hier onder meer om medische kosten, maar ook bijvoorbeeld om schade door verzuim van werk.

Het RIVM zoekt ieder jaar uit hoeveel mensen ernstige gevolgen ondervinden door voedselinfecties of er zelfs aan sterven. De organisatie kijkt dan naar veertien ziekteverwekkers, zoals salmonella, campylobacter en listeria.