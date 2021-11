Overheid incasseerde in 2020 minder bpm door daling autoverkopen

Massaal thuiszittende Nederlanders kochten in coronajaar 2020 veel minder auto’s en motoren en daardoor incasseerde de overheid minder bpm, voluit de belasting van personenauto’s en motorrijwielen. De opbrengsten van deze belasting daalden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met ruim een derde. Ook andere milieubelastingen zoals brandstofaccijnzen leverden de schatkist minder op.

De overheid ontving vorig jaar 1,5 miljard euro aan bpm, tegen 2,3 miljard euro in 2019. Deze milieubelasting wordt hoger naarmate auto’s meer CO2 per kilometer uitstoten en moet worden betaald als mensen een nieuw voertuig laten registreren.

Nederlanders kochten vanwege de lockdownmaatregelen minder auto’s en maakten minder kilometers. Door dat laatste betaalden ze ook minder brandstofaccijnzen bij het tankstation. Het telt ook mee dat een steeds groter deel van de verkochte auto’s elektrisch is en daardoor vrijgesteld van bpm.

Het totale bedrag aan milieubelastingen bedroeg 22,2 miljard euro. Dat is ruim 2 miljard euro minder dan in 2019 en de eerste daling sinds 2012. Niet alleen de opbrengsten van de bpm en brandstofaccijnzen vielen terug, maar ook die van emissierechten en energiebelasting. Dat laatste komt omdat vooral huishoudens minder belasting moesten betalen per elektriciteitsaansluiting.