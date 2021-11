‘Spontaan eerbetoon’ aan overleden minderjarigen Helmond

Bij de plaats in Helmond waar in de nacht van zaterdag op zondag een dodelijk ongeluk plaatsvond, heeft zich zondagmiddag een groep mensen verzameld. Volgens de politie gaat het om een ‘spontaan eerbetoon’. Bij het ongeluk overleden twee jongens van 15 en 16 jaar uit Eindhoven en een 16-jarige jongen uit Nuenen. Die laatste zou de auto hebben bestuurd.

Een vierde jongen van 15 uit Eindhoven die ook in de auto zat, raakte zwaargewond bij het ongeluk. Hoe groot de opkomst bij het eerbetoon zondag is, kan een woordvoerder van de politie niet precies zeggen. ‘Denk aan enkele tientallen, misschien wel meer.’

Zaterdagnacht kwam een ambulance in botsing met de auto waar de jongens in zaten. De politie vond een fles lachgas nabij de plaats van het ongeluk. Er wordt nog onderzocht of de lachgas cilinder ‘van invloed is geweest op wat er is gebeurd’, aldus een woordvoerder. Zo is nog niet duidelijk of de fles uit de auto kwam, of dat deze al op de locatie lag voor het ongeluk plaatsvond.

Burgemeester

Ook twee ambulancemedewerkers liepen verwondingen op bij de botsing, al lijken die volgens de politie mee te vallen. Het ongeluk gebeurde rond 00.15 uur in de nacht van zaterdag op zondag.

De burgemeester van Eindhoven John Jorritsma liet zondag weten dat hij het ongeluk ‘met deze jonge dodelijke slachtoffers ontzettend betreurt en meeleeft met de getroffen gezinnen’. Het onderzoek zal volgens hem moeten uitwijzen ‘wat er verder precies gebeurd is’.

Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen wie de eigenaar van de auto is zolang het onderzoek nog loopt. De stiefvader van een van de omgekomen tieners zei tegen diverse media geen idee te hebben hoe ze aan de auto zijn gekomen. ‘Het is een groot raadsel. Ze zullen ongetwijfeld van iemand iets stiekem meegenomen hebben of geleend.’