Heracles-voetballer Vloet opgepakt na dodelijk verkeersongeval

Voetballer Rai Vloet van Heracles Almelo is een van de twee mannen die is aangehouden na een ongeval met dodelijke afloop op de snelweg A4 bij Hoofddorp. Technisch directeur Tim Gilissen van de Eredivisieclub bevestigt een bericht in De Telegraaf hierover.

De 26-jarige middenvelder was een van de twee inzittenden van een auto die in de nacht van zaterdag op zondag botste op een auto met daarin een man, vrouw en twee kinderen. Een van de kinderen, een 4-jarig jongetje, raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De ouders en het andere kind raakten gewond.

‘We zijn ervan op de hoogte dat Rai betrokken was. We zijn er ontzettend van geschrokken en zijn in gedachten bij de nabestaanden’, aldus Gilissen. De club is verder niet op de hoogte van details.

Vloet zat samen met een 27-jarige man uit Veldhoven in de auto. Ze bleven bij het ongeluk ongedeerd en zitten nog vast, meldt de politie zondag. Mogelijk waren zij onder invloed. Een woordvoerder van de politie kan het bericht niet bevestigen. ‘We doen nooit uitspraken over iemands identiteit.’