Yellen: bedwingen pandemie cruciaal tegen hoge inflatie

‘Het is belangrijk om te realiseren dat de oorzaak van deze inflatie de pandemie is. Als we de inflatie omlaag willen krijgen, is daarom het belangrijkste dat we door blijven gaan met de vooruitgang tegen de pandemie’, aldus Yellen. De consumentenprijzen in de VS zijn in oktober op jaarbasis met 6,2 procent gestegen, het hoogste niveau sinds 1990. Door de hoge inflatie kan de koopkracht van huishoudens worden ondermijnd.

De inflatie wordt aangejaagd door de hoge energieprijzen, maar ook door de verstoringen in de wereldwijde leveringsketens met onderdelentekorten en de stijgende lonen vanwege personeelstekorten. Yellen denkt als de situatie normaliseert dat in de tweede helft van volgend jaar de inflatie daalt.

President Joe Biden staat onder druk om iets te doen tegen de inflatie omdat daardoor zijn populariteit wordt geraakt. Zo zou hij de Amerikaanse strategische olievoorraden kunnen aanspreken om zo de hoge brandstofprijzen aan de pomp tegen te gaan.