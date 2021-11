Israël overweegt reisverbod naar aantal EU-landen

Momenteel geldt in Israël code oranje voor onder meer Nederland, Oostenrijk en Denemarken. Daarmee waarschuwt de overheid potentiële bezoekers voor de gevaren die ze lopen. Duitsland, tot dusver bestempeld als reisbestemming met weinig kans op besmetting, wordt waarschijnlijk vrijdag aan het lijstje toegevoegd.

Asch benadrukte dat er geen plannen bestaan toeristen uit Europese risicogebieden te weren. Sinds begin deze maand zijn die weer welkom in Israël. Wel proberen de gezondheidsautoriteiten te voorkomen dat nieuwe coronagevallen of virusvarianten opduiken in het land.

‘De toename in Europa is een gevolg van de verminderende effectiviteit van de vaccins in de loop der tijd’, zei Asch. In Israël hebben inmiddels meer dan 4 miljoen van de 9,4 miljoen inwoners een boosterprik gehad. ‘Ik hoop van harte dat die langer dan zes maanden werkt.’ De afgelopen twee maanden is het aantal nieuwe infecties aanzienlijk afgenomen. Zondag kwamen er volgens het ministerie 228 gevallen bij, begin september waren dat er ruim 11.000.