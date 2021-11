COP26-voorzitter: China en India zijn uitleg verschuldigd

China en India zijn uitleg verschuldigd aan landen die het kwetsbaarst zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, zei voorzitter Alok Sharma van klimaattop COP26 zondag tegen de BBC. Daarmee doelde Sharma op een wijziging in de eindtekst van de klimaattop waarop China en India zaterdag op het laatste moment aandrongen. Ze stonden erop dat de deal rept van ‘afbouwen’ in plaats van ‘uitfaseren’ van steenkool, zoals eerder door de bijna tweehonderd aanwezige landen was overeengekomen.

COP26 is de eerste klimaattop waarop expliciet is vastgelegd dat het gebruik van steenkool moet worden verminderd. Dat is volgens wetenschappers de fossiele brandstof die verantwoordelijk is voor het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen. Volgens Sharma zijn China en India daarom uitleg verschuldigd over hun ‘acties’ aan kwetsbare landen.

Landen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering uitten na de klimaattop echter vooral kritiek op westerse landen, die sinds de industriële revolutie verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de uitstoot van broeikasgassen. De EU wil in 2030 de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen met 55 procent hebben gehalveerd ten opzichte van 1990.

Fragiele overwinning

De VS en de EU streven naar ‘klimaatneutraliteit in 2050’, maar dat ervaren sommige landen als te zwak. De Boliviaanse delegatie noemde dit zaterdag tijdens de slotbijeenkomst een manier voor rijkere landen ‘om te ontsnappen aan hun verantwoordelijkheden voor klimaatverandering’.

Een ander kritiekpunt was de weigering concrete toezeggingen te doen over financiële hulp aan klimaatgevoelige landen en schadevergoeding voor de gevolgen van CO2-uitstoot, wat tijdens de klimaattop besproken werd onder de noemer ‘verlies en schade’. De delegatie van de Maldiven, die vaak als voorbeeld van een klimaatgevoelig land worden aangehaald, verklaarde bijvoorbeeld: ‘Wat voor andere partijen evenwichtig en pragmatisch is, zal de Maldiven niet helpen om zich op tijd aan te passen. Voor sommigen kan verlies en schade het begin zijn van gesprek en dialoog. Maar voor ons is dit een kwestie van overleven.’

Tegen de BBC ontkende Sharma zondag dat de klimaattop in Glasgow op een mislukking is uitgelopen. Hij noemde het gesloten akkoord, getiteld Glasgow Climate Pact, een ‘fragiele overwinning’ die desalniettemin ‘1,5 graad binnen handbereik houdt’ - de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad ten opzichte van pre-industriële niveaus te beperken.