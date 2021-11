KHN Breda: horeca Breda zondag wel op tijd dicht

De horeca in Breda is van plan om zondag wel de deuren om 20.00 uur te sluiten. ‘We wachten het gesprek met Grapperhaus dinsdag af’, zegt de woordvoerder van KHN afdeling Breda. ‘Als daar niks uit komt, dan komen er weer acties.’ Hoe die er dan uit gaan zien kon hij nog niet zeggen.

Dinsdag is er overleg tussen Koninklijke Horeca Nederland (KHN), demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat over de coronamaatregelen en over steun voor de horeca.

In Breda bleven zaterdagavond 25 horecagelegenheden na 20.00 uur open. In verband met de huidige opleving van het coronavirus, moeten restaurants en cafés sinds zaterdag om die tijd de deuren sluiten.