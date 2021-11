Dinsdag overleg tussen horeca en Grapperhaus

‘In dit overleg willen we kijken naar ‘smart solutions’, hoe maatregelen eventueel beter of slimmer kunnen worden gemaakt en toegepast én uiteraard naar de financiële compensatie’, zei een woordvoerster van KHN. ‘Zo pleit KHN voor het ‘inloop tot 20.00 uur-model’, waarbij gasten slechts tot 20.00 uur bij een horecagelegenheid naar binnen mogen. Gasten die dan binnen zijn, mogen zo lang blijven als de oorspronkelijke sluitingstijd. Een slimme maatregel, waarbij het kroeghoppen wordt voorkomen en de uitstroom over de avond wordt verspreid.’

Verder zouden daardoor ophopingen in de publieke ruimte rond 20.00 uur worden voorkomen en de kansen op feestjes thuis en ook op illegale feesten verkleinen, aldus KHN.

Reserves zijn op

Volgens de horecakoepel is de eerste avond met de vervroegde sluiting gemoedelijk verlopen. ‘Op vrijdagavond hebben horecaondernemers er nog een mooie laatste avond met hun gasten van proberen te maken, maar de vervroegde sluiting is opnieuw een harde klap’, aldus de woordvoerster. ‘Zaterdagavond was de sfeer bij veel ondernemers dan ook gelaten. Gelukkig was er wel een fijne medewerking van gasten hierin. Ook vanuit de burgemeesters hebben we positieve signalen ontvangen. Maar de nood in de branche is hoog. De grens is voor veel horecaondernemers overschreden. De reserves zijn op, er is te weinig geld om te investeren en onvoldoende omzet om betalingsachterstanden in te lopen. Het effect van deze nieuwe maatregelen komt daar nog eens bovenop, want het laatste kwartaal is met deze aankondiging nu al verloren.’

In hoeveel gemeenten horecagelegenheden zaterdag langer dan 20.00 uur open bleven, kon de woordvoerster van KHN zondag niet zeggen.