25 horecazaken ook na 20.00 uur nog open in Breda

In Breda zijn zaterdagavond in totaal 25 horecazaken ook na 20.00 uur nog opengebleven. Dat blijkt volgens de gemeente Breda uit waarnemingen door handhavers. De Bredase horeca kreeg van burgemeester Paul Depla een uur extra, tot 21.00 uur, de ruimte voor het maken van een statement. Maar na die tijd moesten ze van de burgemeester toch echt hun deuren sluiten.

Handhavers keken tot 22.30 uur wie er nog open was, daarna niet meer. Dit omdat daarna ondersteuning moest worden geboden bij een verkeersongeval. De zaken die in overtreding waren van het coronabeleid krijgen een maatregel opgelegd. Die kan bestaan uit een waarschuwing of een boete.

‘De zaken die in overtreding zijn geweest kunnen binnen enkele dagen een brief van de gemeente verwachten waarin hen een maatregel wordt opgelegd. De zwaarte van die maatregel is afhankelijk van eventuele eerdere overtredingen, en kan zijn een waarschuwing/ last onder dwangsom of een boete’, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Signaal

Een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Breda zei zondag dat de ondernemers die langer open bleven zich terdege bewust zijn van de consequenties van hun handelen. ‘Als je die keuze maakt, moet je ook de consequenties dragen’, zei hij.

‘Maar we zijn echt en oprecht klaar met dat gejojo van de overheid. Dat alles neemt overigens niets weg van onze sympathie voor de mensen die elke dag in de zorg knokken. Het kabinet zou de zorgcapaciteit moeten verbeteren in plaats van beperkende maatregelen aan de rest van Nederland op te leggen.’

‘Op deze manier is het ook voor de horeca niet meer vol te houden. Ik hoop dat dit signaal goed in Den Haag is aangekomen. De emmer is helemaal vol door het inconsistente beleid van de overheid.’