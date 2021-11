Akkoord over lockdown voor ongevaccineerden in Oostenrijk

In Oostenrijk wordt maandag een lockdown ingevoerd voor mensen die niet volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is de uitkomst van topoverleg tussen bondskanselier Alexander Schallenberg en leiders van deelstaten.

De Oostenrijkse autoriteiten zien zich genoodzaakt in te grijpen omdat het aantal coronabesmettingen weer snel oploopt. Een conceptversie van het lockdownplan was al uitgelekt. Daar stond in dat mensen die niet zijn gevaccineerd of hersteld van het virus hun woning alleen mogen verlaten voor essentiële activiteiten, zoals boodschappen doen en werken.

Oostenrijk heeft een vaccinatiegraad van ongeveer 65 procent. Schallenberg noemde dat vorige week ‘beschamend laag’.