Toezichthouder FDA bezocht fabriek Philips in slaapapneuzaak

Het gaat om beademingsapparatuur voor thuisgebruik door apneupatiënten. Het schuim dat in de apparaten zit om geluid te dempen kan gevaarlijk zijn. Niet alleen kan dat in kleine deeltjes breken, maar ook kan het bepaalde chemicaliën afgeven, bijvoorbeeld na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen. Philips is onder meer in de VS al begonnen met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu. In totaal gaat het om 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten. Het bedrijf heeft in totaal 500 miljoen euro opzijgezet voor de kwestie.

Topman Frans van Houten zegt dat nauw wordt samengewerkt met de FDA en de bevindingen uit de inspectie van de toezichthouder. Hij zegt dat tot die gesprekken zijn afgerond er geen verdere informatie naar buiten gebracht kan worden. Philips geeft aan meer van zijn eigen gegevens uit onderzoek en testen zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor relevante autoriteiten. Dit gebeurt naar verwachting nog dit vierde kwartaal, aldus het bedrijf.

Philips heeft nog geen geld apart gezet voor rechtszaken die zijn aangespannen tegen het bedrijf vanwege de gevaarlijke beademingsapparatuur. Er lopen inmiddels al meer dan honderd zaken.