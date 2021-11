Yesilgöz: vooruitgang in Glasgow, maar er is nog veel te doen

Op de klimaattop in Glasgow ‘is vooruitgang geboekt’ en zijn ‘belangrijke afspraken gemaakt’, maar Nederland had ‘op een ambitieuzere en concretere slotverklaring’ ingezet. Dat zegt demissionair staatssecretaris van Klimaat Dilan Yeşilgöz in een verklaring. ‘Kortom: er is vooruitgang geboekt, maar er is ook nog heel veel werk te doen om de aarde op een goede manier door te geven aan volgende generaties.’

Volgens Yeşilgöz had Nederland graag gezien dat er onder meer sterker beleid gevoerd zou worden tegen de uitfasering van kolen. Aanvankelijk stond in de slotverklaring dat de landen steenkool wilden ‘uitfaseren’ maar onder druk van India en China werd die tekst op het laatste moment veranderd in ‘afbouwen’.

‘Toch mogen we de opbrengst van deze klimaattop niet onderschatten. Er zijn belangrijke afspraken gemaakt over wereldwijde handel in CO2-rechten en landen die dat nog niet hebben gedaan moeten volgend jaar alsnog met ambitieuze plannen komen voor 2030’, aldus Yeşilgöz. Ook de verklaringen over onder meer schonere vrachtwagens dragen volgens haar ‘als ze worden uitgevoerd’ bij aan het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen.

‘De komende tijd moeten we onze ambities verder verhogen en woorden omzetten in daden’, schrijft de staatssecretaris. Op de rol van dit kabinet of het volgende kabinet gaat ze in de verklaring niet in. Volgens een woordvoerder volgt er nog een uitgebreidere reactie in een brief aan de Tweede Kamer.