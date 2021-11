Nijpels: totaalresultaat Glasgow is natuurlijk niet fraai

De klimaattop in Glasgow heeft ‘een paar goede afspraken’, maar is overwegend een teleurstelling. Dat zei Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, in WNL op Zondag. ‘Het totaalresultaat is natuurlijk niet fraai.’

VVD’er Nijpels was in 1989 als milieuminister betrokken bij de organisatie van de eerste internationale klimaattop ter wereld in Nederland. Hij noemt het ‘wel heel droevig dat we 32 jaar na Noordwijk’ nog altijd niet in staat zijn gebleken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.

Toch waarschuwde Nijpels dat van dit soort topoverleggen geen wonderen verwacht mogen worden. ‘Er zijn bijna tweehonderd landen bij elkaar en die zijn allemaal verschillend.’ Hele grote stappen kunnen niet verwacht worden, denkt hij. ‘Dit gaat met kleine stappen.’ Zo noemde hij het positief dat er afspraken gemaakt zijn over het terugdringen van de uitstoot van methaan en een extra klimaatoverleg volgend jaar in plaats van over vijf jaar.

Nijpels zei ‘zeer optimistisch’ te zijn dat het volgende kabinet meer kan doen voor het klimaat dan tot nu toe het geval was. Dat is ook nodig om de gestelde doelstellingen te behalen. Het kabinetsbeleid blijft volgens hem achter bij de vergroening waar burgers al mee bezig zijn, bijvoorbeeld door zonnepanelen op hun dak te leggen, en ook bij de ambitie van Mark Rutte om het op het gebied van klimaat beter te doen dan de rest van Europa.