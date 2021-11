Bruls snapt burgemeester Breda die horeca langer open liet

De voorzitter van het Veiligheidsberaad heeft zaterdagavond nog contact gehad met Depla, zo vertelde hij in het tv-programma. Aanleiding voor de keuze van Depla was volgens hem ‘een combinatie van veel ondernemers die zeggen: ik doe het niet om 20.00 uur en een drukke dag.’ ‘s Middags moest er al veel politie worden ingezet vanwege demonstraties tegen Zwarte Piet in de stad. Volgens Bruls was er niet genoeg politiecapaciteit meer over om ‘s avonds alle kroegen in één keer dicht te laten gaan.

‘Fraai is het niet’, aldus Bruls, zelf burgemeester van Nijmegen. ‘Ik schrik er ook van als ik hoor dat ondernemers gewoon de regels niet opvolgen.’ Hij raadt de horeca komende avonden aan niet na 20.00 uur open te blijven. In zijn eigen stad is hij dan ook duidelijk tegen ondernemers die dat toch doen. ‘Ik ga niet waarschuwen.’ Tegen ondernemers die moedwillig openblijven zegt Bruls: ‘dan gaat u gelijk dicht.’