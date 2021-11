Fles lachgas gevonden bij dodelijke botsing drie minderjarigen

De politie heeft een fles lachgas gevonden nabij de plaats van de dodelijke botsing zaterdagnacht tussen een ambulance en een auto in Helmond. Bij het ongeluk kwamen drie tieners om het leven. Een vierde inzittende raakte zwaargewond en ligt nog in het ziekenhuis.

De politie onderzoekt nog of de lachgas cilinder ‘van invloed is geweest op wat er is gebeurd’, aldus een woordvoerder. Zo is nog niet duidelijk of de fles uit de auto kwam, of dat hij al op de locatie lag voor het ongeluk plaatsvond.

De slachtoffers zijn volgens de politie twee jongens van 15 en 16 jaar uit Eindhoven en een 16-jarige jongen uit Nuenen. Die laatste zou de auto hebben bestuurd. De vierde, zwaargewonde inzittende van de wagen is een 15-jarige jongen uit Eindhoven.

Ook twee ambulancemedewerkers liepen verwondingen op, al lijken die volgens de politie mee te vallen. Het ongeluk gebeurde rond 00.15 uur in de nacht van zaterdag op zondag.