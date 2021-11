Japanse ex-prinses Mako begint nieuw leven in Verenigde Staten

De voormalige Japanse prinses Mako heeft haar thuisland verlaten om een nieuw leven te beginnen in de Verenigde Staten. Ze stapte in Tokio onder zware politiebewaking op een vlucht naar New York met haar echtgenoot Kei Komuro, die in de Amerikaanse metropool werkt voor een advocatenkantoor.

De 30-jarige Mako heeft haar titels opgeheven om vorige maand te kunnen trouwen met haar niet adellijke partner, die ze leerde kennen in haar studententijd. Ze heet nu Mako Komuro. Hun relatie lag in Japan gevoelig. Media schreven over vermeende financiële problemen binnen haar schoonfamilie en er is gedemonstreerd op de dag van het huwelijk.

Mako had emotioneel te lijden onder de aanhoudende kritiek. Ze erkende op een persconferentie na haar bruiloft dat ze stress en verdriet heeft ervaren door onwaarheden die zijn verspreid. Het was eigenlijk de bedoeling dat echtgenoot Kei eerst naar de VS zou vertrekken, maar hij bleef uiteindelijk langer in Japan dan verwacht vanwege het overlijden van de grootvader van Mako.

Het stel heeft volgens Japanse media al woonruimte geregeld in New York. Hun vertrek uit Japan leidde tot vergelijkingen met een ander beroemd echtpaar, de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan. Die hebben een gespannen relatie met het Britse koningshuis en vertrokken eveneens naar de Verenigde Staten.