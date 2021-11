Drie doden door botsing tussen ambulance en auto in Helmond

Door een frontale aanrijding tussen een ambulance en een auto op de Heeklaan in het Brabantse Helmond zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie doden gevallen. Alle dodelijke slachtoffers zaten in de auto. De vierde inzittende van de wagen raakte zwaar gewond, aldus de politie. Twee ambulancemedewerkers liepen eveneens verwondingen op. Alle gewonden zijn afgevoerd naar het ziekenhuis, laat een politiewoordvoerder weten.

Het ongeluk gebeurde rond 00.15 uur en alle slachtoffers zijn mannen, zegt de woordvoerder. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Beide voertuigen zijn in beslag genomen en worden weggetakeld. De ambulance had volgens de woordvoerder de sirenes en zwaailichten niet aanstaan.