China en India verrasten ook Timmermans met afzwakking over kolen

Dat China en India op het allerlaatste moment van de klimaattop nog afzwakking eisten van de teksten over steenkool, kwam ook voor Eurocommissaris Frans Timmermans als een onaangename verrassing. ‘De enige die het me net van tevoren zei was meneer Xie Zhenhua, de Chinese hoofdonderhandelaar. Hij zei: dit komt eraan. Toen heb ik hem gevraagd dat vooral niet te doen’, vertelt Timmermans na afloop in de wandelgangen.

China luisterde echter niet. In de slottekst werd een passage over ‘het uitfaseren’ van steenkool uiteindelijk afgezwakt tot ‘afbouwen’. De afgelopen dagen was er al meer voorbehoud ingebouwd. Zo gaat het niet over alle steenkool, maar over ‘ongemitigeerd’ steenkoolgebruik. Dat wil zeggen steenkoolgebruik waarbij de CO2 de lucht in gaat. De bewoording laat dus ruimte voor kolencentrales waarvan de CO2 wordt afgevangen en onder de grond weggestopt, een omstreden techniek.

Nadat China, India en enkele andere landen duidelijk hadden gemaakt dat ze pas zouden instemmen met het hele akkoord als dit punt zou worden aangepast, moesten andere landen snel beslissen wat ze zouden doen. ‘Je moet dan kijken: kun je dat inpassen, welke gevolgen zitten eraan, kun je die zo beperkt mogelijk houden? Ik denk dat we daarin zijn geslaagd en nog steeds een heel goed akkoord hebben’, zegt Timmermans.

Toekomst

Volgens de Nederlandse EU-bestuurder valt nog steeds te verwachten ‘dat je stapsgewijs van kolen afkomt’. Hij denkt dat het ook ‘veel sneller gaat dan veel mensen denken’. Timmermans verwijst naar Duitsland, dat eerst tegen 2038 wilde stoppen met kolen, maar inmiddels afkoerst op 2030. ‘Dat is al best snel. Ik denk dat je dat in heel de wereld zult zien. Niet alleen omdat kolen heel erg vervuilen, ze zijn ook economisch steeds minder interessant. Zeker als er veel meer hernieuwbare energie komt.’

In een korte speech die hij na afloop van de top gaf, benadrukte Timmermans dat het ‘hier niet stopt’. Tegen de andere onderhandelaars in Glasgow zei hij dat het werk ‘in hetzelfde tempo door moet gaan’. De tweede man van de commissie hield een pleidooi tegen cynisme en vóór hoop. Hij vindt dat het akkoord dat zaterdag werd gesloten ‘hoop geeft’, ook voor de toekomst van zijn eigen kinderen en kleinkind.

‘Zo’n ambitie hebben we sinds Parijs niet gezien’, zei Timmermans. Hij citeerde in een korte speech onder meer Winston Churchill, die eens zei dat succes bestaat uit ‘van mislukking naar mislukking gaan, zonder verlies van enthousiasme’.