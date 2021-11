Gastheer Johnson prijst akkoord: routekaart naar 1,5 graden

De Britse premier Boris Johnson is tevreden met het slotakkoord dat zaterdagavond is gesloten op de klimaattop in Glasgow en noemt het ‘een routekaart naar maximaal 1,5 graden opwarming’. Op Twitter bedankte de gastheer van de COP26 alle leiders en onderhandelaars die tot het akkoord kwamen.

Johnson erkent dat er in de komende jaren ‘nog veel werk te doen is’, maar noemt het akkoord ‘een grote stap voorwaarts’. Het is volgens de Britse premier de eerste keer dat een internationaal akkoord is bereikt over vermindering van het steenkoolgebruik.

De Britse oppositieleider Keir Starmer noemde het klimaatakkoord juist een ‘gemiste kans’ omdat er direct maatregelen nodig zijn om de klimaatcrisis aan te pakken, maar daar in zijn ogen onvoldoende voor is geregeld. Hij houdt Johnson medeverantwoordelijk voor het in zijn ogen teleurstellende eindresultaat.

Johnson lag in de afgelopen weken meermaals onder vuur tijdens de klimaattop. Zo meldden Britse media dat hij met een privéjet vanuit Glasgow naar Londen vloog voor een diner. Ook zat hij op een zeker moment in een ogenschijnlijk slapende houding naast de hoogbejaarde bioloog David Attenborough, zonder mondkapje op.